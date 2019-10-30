ولي العهد يبحث مع رئيس النيجر ورئيس وزراء بوركينافاسو التعاون في مكافحة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو كريستوف جوزيف ماري دابيري، فرص تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك، خلال لقاء ولي العهد اليوم (الأربعاء) مع دابيري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين. كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو. وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

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