تمكين المرأة من الخدمات الصحية دون اشتراط موافقة ولي الأمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف أوقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية. وعلمت «مكة» أن القرار أكد أهمية التقيد بما ورد بنظام المهن الصحية بالمادة الثالثة. وتطرق القرار للفقرة (1) من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري، والتي تنص على (تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي)، وذلك بعدم اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية.



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