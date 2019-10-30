السعودية اليوم / تحديد مواعيد الدوام الشتوي في مدارس رجال ألمع



محايل 02 ربيع اول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من يوم الأحد المقبل تطبيق الدوام الشتوي الذي يبدأ الاصطفاف الصباحي فيه الساعة 7.15 صباحاً، وتبدأ أولى الحصص عند الساعة 7.30 صباحاً.

من جهته دعا مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، متمنيا لهم التوفيق لتحقيق أقصى معدلات النجاح هذا العام الدراسي وكل الأعوام المقبلة.

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20:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.