السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن مضمار الأندلس في مدينة السيح



السيح 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم مضمار المشاة في حي الأندلس بمدينة السيح الواقع عند تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحضور رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن الإدارات المختصة في جهاز البلدية عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع خطط متكاملة ضمن رؤيتها لتحسين نمط الحياة من خلال زيادة عدد الحدائق والمتنزهات ومضامير المشاة في مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية.

وأبان أن مشروع مضمار حي الأندلس يبلغ طوله 1335مترا وروعي في تصميمه تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذيا لحركة المركبات ، وزُوّد بمجموعة من الخدمات الضرورية للزائرين وتخصيص مسارين للمشي الصحي لإتاحة الفرصة أمام المجتمع لممارسة

// انتهى //

20:42ت م

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السيح 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم مضمار المشاة في حي الأندلس بمدينة السيح الواقع عند تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بحضور رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن الإدارات المختصة في جهاز البلدية عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع خطط متكاملة ضمن رؤيتها لتحسين نمط الحياة من خلال زيادة عدد الحدائق والمتنزهات ومضامير المشاة في مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية.وأبان أن مشروع مضمار حي الأندلس يبلغ طوله 1335مترا وروعي في تصميمه تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذيا لحركة المركبات ، وزُوّد بمجموعة من الخدمات الضرورية للزائرين وتخصيص مسارين للمشي الصحي لإتاحة الفرصة أمام المجتمع لممارسة رياضة المشي ورفع مستوى الصحة العامة.// انتهى //20:42ت م0323

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