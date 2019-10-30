السعودية | رئيس كينيا يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس كينيا يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس غادر فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو ومندوب عن المراسم الملكية.



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