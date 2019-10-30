أكثر من 100 متحدث وخبير في منتدى أسبار الدولي بالرياض

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل انطلاق الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي الذي يقام في فندق فيرمونت الرياض، خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2019م , تحت شعار (السعودية الملهمة)، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة من الداخل والخارج.

وتتميز الدورة الرابعة من المنتدى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين من 15 دولة تندرج أوراقهم العلمية ضمن موضوعات رئيسة سبق الإعلان عنها، وتشمل الصناعة والطاقة والمياه والخدمات والإعلام والأمن والمدن والاقتصاد والاستثمار الجرئ والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأعرب رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدورة الرابعة من المنتدى، موضحاً حرص المنتدى على فتح آفاق علمية جديدة تتعلق بالمستقبل والتحول في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأكد أحد المتحدثين في منتدى أسبار الدولي مورغن الدريد أهمية منتدى أسبار لتوافقه مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030، في جوانب مختلفة مثل تبادل المعرفة والتعاون والمناقشات .

وقال: إن مشاركته تتمثل بمداخلة عن مستقبل الطاقة والمياه ، والتوصيات في مجال الطاقة، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على مستقبل الصناعة؛ و تأثير دمج اتجاهات التكنولوجيا المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وكيفية الاستفادة من هذه التطورات لتحسين الكفاءة في العرض والطلب على الطاقة والمياه”.