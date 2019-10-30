خطأ فادح للآباء قد يتسبب في موت الأبناء !

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر من خطورة إقدام بعض الآباء على إعطاء أبنائهم البنزين ليشربوه لعلاج تسوس الأسنان، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في توقف القلب ووفاة الطفل.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “سؤال.. أب أعطى ابنته تشرب البنزين لعلاج تسوس الأسنان فهل تصرفه صحيح؟”.

وأجاب النمر بقوله: “إنه تصرف خاطئ، البنزين سريع الامتصاص، يسبب التهاب الرئة، ويسبب هبوط القلب ومن ثم توقفه”.