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خطأ فادح للآباء قد يتسبب في موت الأبناء !
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر من خطورة إقدام بعض الآباء على إعطاء أبنائهم البنزين ليشربوه لعلاج تسوس الأسنان، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في توقف القلب ووفاة الطفل.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “سؤال.. أب أعطى ابنته تشرب البنزين لعلاج تسوس الأسنان فهل تصرفه صحيح؟”.
وأجاب النمر بقوله: “إنه تصرف خاطئ، البنزين سريع الامتصاص، يسبب التهاب الرئة، ويسبب هبوط القلب ومن ثم توقفه”.
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