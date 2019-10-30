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فيديو.. محامٍ يحذر من رسائل خطرة عبر واتساب: لا تكن بيدقًا بيد العدو
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الكاتب والمحامي عبدالرحمن اللاحم رسالة قوية للجمهور، تتضمن تحذيرات خطيرة من وسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه من معلومات وأمور تحريضية، فيما وصفه بحرب تفوق في خطورتها حرب الدبابات.
وقال اللاحم، في رسالة مصورة: “أخي متابعات الخليج 365 أختي المواطنة: احذر من رسائل الواتساب، ولا تمرر رسائل الفتنة والإرجاف والتحريض على مؤسسات الدولة. اقرأ الرسالة جيدًا ولا تمرر رسالة تشك في مضمونها، ولا تكن بيدقًا في يد العدو وأنت لا تشعر، ولا توقع نفسك تحت طائلة القانون”.
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