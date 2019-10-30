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أهالي صفا جازان: السيارات المتهالكة تحاصرنا والأمانة “على الصامت”
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الأربعاء، انتشار عشرات السيارات المتهالكة في شوارع حي الصفا في مدينة جازان، والتي تشوّه منظر الحي، منذ عدة أعوام، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة التي تجاهلتها لفترة طويلة، رغم شكاوى سكان الحي مرات عدة خلال الأشهر الماضية.
وكانت “متابعات الخليج 365” نشرت خلال الـ12 شهرًا الماضية عدة مواضيع تحت عناوين: “صور.. السيارات المتهالكة تشوّه صفا جازان فأين الأمانة؟!”، و “صور.. السيارات المتهالكة تشوّه أحياء وقرى جازان”، و “السيارات المتهالكة تشوّه صفا جازان والأمانة محلك سر!”، حيث ما زالت تلك السيارات المتهالكة متواجدة ومنتشرة بشوارع حي الصفا حتى اليوم، دون إزالتها من قبل الأمانة.
وقال طلال هادي وطارق الحكمي في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365”: إن هناك عددًا كبيرًا من السيارات المتهالكة والمحترقة التي تنتشر بشوارع حي الصفا، منذ فترة طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الحي، وأن انتشار هذه السيارات المتهالكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولة لإزالتها من شوارع الحي؛ نظرًا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري.
وتساءل سكان الحي أين دور أمانة المنطقة عن إزالة التشوه البصري والسيارات المتهالكة المنتشرة بحي الصفا منذ عدة سنوات! مشيرين إلى أن أمانات المناطق الأخرى تقوم بإزالة التشوه البصري في مناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالتها.
وناشد سكان حي الصفا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة التي تنتشر في شوارع الحي، بعد أن تجاهلت أمانة جازان إزالتها منذ ما يقارب العام.
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