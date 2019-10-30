شكرا لقرائتكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-30 إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة التعليم عن إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا تنفيذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين. وقالت الوزارة في بيان لها : تأسيًا بسنة النبي الكريم، وإنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس ٣ من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ فقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس في جميع المدارس والجامعات.







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