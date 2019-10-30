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شكرا لقرائتكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات غدًا تنفيذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين.
وقالت الوزارة في بيان لها : تأسيًا بسنة النبي الكريم، وإنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس ٣ من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ فقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس في جميع المدارس والجامعات.
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