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صور.. صيانة واجهة مركزي حفر الباطن تجري على قدم وساق
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
تعمل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن على قدم وساق في صيانة ما تم إتلافه بسبب العاصفة التي اجتاحت المحافظة الأحد الماضي.
وقامت فرق الصيانة بإزالة الزجاج المحطم جراء تساقط البرد بأحجام كبيرة على المحافظة على أن يتم استبداله بزجاج جديد.
وكان مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن ناصر الصافي أكد في تصريحات سابقة تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمستشفى المركزي على أن تعود الأمور إلى طبيعتها خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
يذكر أن أمطار حفر الباطن تسببت في 7 وفيات بينهم 6 من أسرة واحدة إضافة إلى عامل الأسرة.
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