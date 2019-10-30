السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تنطلق اليوم على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة وملاعب نادي الاتفاق بالدمام، منافسات بطولة المملكة للتنس للصعود للدرجة الأولى والشباب والناشئين. وسيتم على ضوء نتائج المباريات صعود البطل والوصيف لمصاف أندية الدرجة الأولى في العام المقبل، ويصعد بطل درجة الشباب والناشئين ووصيف كل درجة لمصاف أندية الدرجة الممتازة، ويقود مباريات البطولة 18 حكما بقيادة الحكم العام السعودي الدولي سليمان القوبع.



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كانت هذه تفاصيل خبر 18 حكما لبطولة تنس السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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