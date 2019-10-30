دبي تجهز قوى السعودية لذوي الإعاقة لبطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دخل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المرحلة الأخيرة من تحضيراته التي تسبق المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 ـ 19 نوفمبر المقبل، وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لطوكيو 2020.

ووصلت البعثة السعودية إلى دبي لتخوض برنامجا استعداديا يمثل المرحلة الأخيرة لرفع الجاهزية إلى الحد الأعلى، قبل خوض منافسات المحفل العالمي الذي يضم أبطالا عالميين بلغ عددهم 1400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 124 دولة.

ويجري اللاعبون تدريبات في نادي دبي للإعاقة ونادي الثقة بالشارقة، على فترتين، تحت إشراف عبدالله مشراوي والمدربة نسيمة أمير والإداري مبارك العوفي والمشرف ناصر القحطاني.