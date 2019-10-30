مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة، رام الله

اقتحم عدد من المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 10 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل المزعوم».

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل.

وذكرت مصادر محلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب ربيع فرح أبوالنواس من بلدة سنجل شمال رام الله، فيما اعتقلت الشاب مصطفى تيسير من بلدة دير أبومشعل شمال غرب رام الله، إضافة إلى الأسير المحرر محمد عيسى حسين من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي في الخليل محمد عوض: إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل رفعت صليبي، واعتدت عليه وعلى ولديه رأفت وحبيب بالضرب، وعبث بالمنزل وألحقت الأضرار المادية بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة شبان فلسطينيين جنوب وشمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خليل قاسم الشيخ، وقاسم طالب الشيخ، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ونادر شبلي من مخيم العزة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

من جهة أخرى عقدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي اجتماعا أمس الأول، في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وحضور نائب رئيس اللجنة عزام نجيب الأحمد وأعضاء اللجنة، واستعرضت فيه تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأفاد بيان للبرلمان العربي بأن اللجنة أعدت مشروع قرار لعرضه على جلسة البرلمان العربي المزمع عقدها اليوم بالقاهرة، لافتا إلى أن مشروع القرار يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، ويدعو جميع الفصائل وأطياف الشعب الفلسطيني للمشاركة في هذه الانتخابات التي دعا لها الرئيس محمود عباس بوصفها مدخلا لإنهاء الانقسام.

وأشار البيان إلى أن مشروع القرار يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.