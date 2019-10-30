اجتماع يبحث تطوير مناهج المعاهد الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش اجتماع لمديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة أمس في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تطوير المناهج، بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، والذي يستمر يومين.

وافتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني اللقاء بحضور مديري العموم والإدارات بالمؤسسة ونحو 65 مديرا ومسؤولا بالمعاهد الصناعية، والذي يهدف إلى استعراض مشروع تطوير المعاهد، وبناء الخطط التدريبية، ونظام المقررات ونماذج التقييم والتطوير.

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وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل كدسة أن اللقاء يؤكد اضطلاع المؤسسة بدورها تجاه مضاعفة الأعداد والتأهيل المتميز لشباب الوطن، وتمكينهم من خلال المهارات المهنية، وتوجيههم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الاستراتيجية على تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية، وصولا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية، وتعزيز جودة وأداء المعاهد من خلال العمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللقاء يشهد طرح عديد من المواضيع ذات العلاقة بالتدريب في المعاهد الصناعية وأنظمة القبول، ونظام رايات، وعرض مشروع السمات الشخصية للمتدربين، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لتطوير المدربين ورفع مستوى الرضا لديهم، ومناقشة معايير الجودة ودورها في تقويم التدريب.

ماذا ناقش اللقاء؟