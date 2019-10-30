ضبط 300 منتج مخالف في ورود تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ تبوك أسفرت جولات تفتيشية للقسم النسائي ببلدية الورود الفرعية بتبوك على المشاغل والمطاعم ومحلات التجميل والأسواق النسائية عن ضبط 323 منتجا مخالفا. وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالعزيز العنزي أن المخالفات التي رصدها القسم النسائي في جولاته تنوعت بين استخدام أدوات ومواد مجهولة المصدر.



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