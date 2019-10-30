إحباط تهريب 1.5 طن حشيش في المناطق الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبط رجال حرس الحدود تهريب نحو طن ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية خلال صفر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال صفر 1441هـ، عن إحباط محاولات عدة لتهريب ما مجموعه 1350 كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصا، بينهم 36 متهما من الجنسية الإثيوبية، و14 متهما من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، وسعودي واحد، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبين المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.