موقع للتنزه البري خلال شتاء وربيع الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

خصصت أمانة محافظة الأحساء موقعا خاصا لإقامة متنزه بري واحتضان المخيمات في أرجائه، خلال موسم الشتاء والربيع، وذلك على امتداد الطريق الدائري الخارجي.

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وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وانطلاقا من أولويات مبادراتها الخدماتية والتنظيمية لمواقع التخييم في موسم الشتاء والربيع، حددت وجهزت موقعا بصفة موقتة لهذا الخصوص، بما يسهم في إيجاد خدمة أمثل للمتنزهين في المناطق البرية.

وبين أن هواية التخييم تلقى إقبالا من المواطنين والمقيمين خلال هذه المدة، وهذا الأمر من شأنه تنظيم المخيمات والمحافظة على المشهد الحضري من تشويه العشوائيات منها، مشيرا إلى أن الأمانة خصصت رابطا لتسجيل مواقع المخيمات والحصول على تراخيص موقتة عبر بوابتها الالكترونية، وفقا لضوابط وشروط محددة.

ولفت إلى أن موقع التخييم الموقت سيتضمن تخصيص مواقع لبعض القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى إتاحة تواجد عربات الأطعمة «فود ترك» ومواقع للخيول والألعاب.