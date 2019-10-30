أمريكا: أوقفوا العنف وشكلوا حكومة جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.
وقال بومبيو: «في ضوء استقالة رئيس الوزراء الحريري، تدعو الولايات المتحدة قادة لبنان السياسيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه».
وأضاف: «لقد وجهت المظاهرات السلمية وتعبيرات الوحدة الوطنية على مدى الأيام الـ 13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة فعالة وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري».
وأردف: «يجب أن يتوقف أي عنف أو أعمال استفزازية، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين».
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