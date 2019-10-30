رئيس البرازيل غاضب للزج باسمه في جريمة قتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن غضبه الشديد إزاء تقرير ذكر اسمه في تحقيق بشأن جريمة قتل عضو مجلس ريودي جانيرو العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة بالبث المباشر عبر فيس بوك بعد ساعة من بث قناة «جلوبو تي في» تقريرا قالت فيه: إن اسمه ورد في التحقيقات الجارية بشأن مقتل مارييل فرانكو.

وأجرى بولسونارو مقابلة أيضا مع شبكة «ريكورد» التلفزيونية المنافسة لـ»جلوبو تي في»، وقال «أنا متاح ليتم الاستماع إلي، وأود أن يتم الاستماع إلي»، وأوضح أنه لم يسمع مطلقا عن مارييل قبل وفاتها، واتهم حاكم ريودي جانيرو، ويلسون ويتزل بتسريب تفاصيل تحقيق تجريه شرطة ريو.