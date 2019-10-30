خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية .

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامة الرئيس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية .

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز.