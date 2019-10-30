خادم الحرمين ورئيس البرازيل يستعرضان العلاقات وفرص تطوير التعاون في المجالات كافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين المملكة والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس جايير بولسونارو، تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة والبرازيل.

وكان خادم الحرمين استقبل الرئيس جايير بولسونارو، ورحب به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس جايير بولسونارو.

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وأقام الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له.

حضر مراسم تبادل الاتفاقيات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.

الاتفاقيات:

01 اتفاقية تعاون في مجال الدفاع:

مثل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والجانب البرازيلي وزير الخارجية إرنستو أراؤجو.

02 اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة:

مثل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.

03 تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي:

مثل الجانب السعودي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، والجانب البرازيلي وزير المواطنة أوسمارتيرا.

04 تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل: