الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات وأوجه التعاون مع رئيسي نيجيريا وكينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري العلاقات بين المملكة ونيجيريا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما بحث خادم الحرمين الشريفين أمس مع رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.

حضر الاستقبالين، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بوسطجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد خياط.

كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبوبكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.

فيما حضره من الجانب الكيني، وزير المالية والتخطيط أوكور كاناشوياتاني، ووزير البترول والتعدين جون مونيس، ووزير الصناعة والتجارة والتعاون بيتر مونيابيتر جاتيرو، ووزير الطاقة تشارلز كيتير، وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو.

من جهة أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

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ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله خادم الحرمين تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

كما حضره من الجانب الإماراتي، وزير الدولة سلطان الجابر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ألبرتو فرنانديز بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.