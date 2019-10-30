الشورى يدعو إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس ودعم الأندية النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلا لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيدا من التيسير على القاصدين، داعيا الرئاسة إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة.

وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء واضحة لتحقيق استراتيجيتها وتضمين آخر نتائجها في تقاريرها القادمة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات، لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة لصحة هذه الشريحة الغالية، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش حثت إحدى عضوات المجلس القطاع الخاص على مشاركة أكبر في القطاع الرياضي، مؤكدة أهمية ألا تعتمد الأندية الرياضية على الدعم الحكومي فقط.

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بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للرياضة تقوم بدور رائد، داعيا الهيئة إلى دعم البنى التحتية الرياضية وإنشاء المزيد من الملاعب في مختلف المناطق، وتساءل آخر عن أسباب تأخر تخصيص الأندية الرياضية في المملكة.

من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن ما يخص تطوير المواهب الذي تضمنه تقرير الهيئة مخصص للعبة كرة القدم فقط، مشيرا إلى أن تطوير المواهب والكشف عنها حاليا لا يعتمد على مقاييس علمية قائمة على نتائج أبحاث في المجال الرياضي، فيما دعا آخر إلى دعم أندية الدرجة الثانية والثالثة من خلال برامج متخصصة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلا، داعية الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

كما وافق على عدم ملاءمة دراسة مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية»، حيث اتخذ قراره بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي، وذلك لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت الحالات السلبية التي يرى مقدمو المقترح أنه يجب معالجتها من خلال نظام خاص.

مطالبات خلال الجلسة: