أمير الشرقية يدشن الخدمة الالكترونية لاعتماد المخططات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

سعيا لتطوير الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة الخدمة الالكترونية لاعتماد المخططات السكنية، والتي أطلقتها أمانة المنطقة، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وعدد من مسؤولي الأمانة.

ونوه أمير المنطقة بالتطور الذي شهدته الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة، مؤكدا أن ذلك يتفق مع أهداف رؤية 2030، والتي ركزت على تنظيم العمل وتحسين الإجراءات، والاستفادة من التقنية في تطوير الخدمات المقدمة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها أمانة المنطقة عبر إطلاق عدد من المبادرات التطويرية من أجل التيسير على المستفيدين، مبينا أن التقنية أسهمت في التيسير على المستفيدين، ورفع الكفاءة

والإنتاجية.

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وأكد على أهمية مواصلة هذه الجهود، ومسابقة الزمن في تحسين وتطوير الخدمات، والاهتمام بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات، ومن ذلك الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، مشيدا بالخطوات التطويرية التي خطتها أمانة المنطقة في ذلك، متمنيا للأمانة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن الأمانة تسعى لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحقيق جودة الحياة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والأنظمة، التي تقدم لمتخذ القرار المعلومات الصحيحة المطابقة للواقع، مشيرا إلى أن أتمتة خدمة الاعتماد ستقلص مدة تنفيذ الإجراءات إلى نحو 70% من الوقت المستغرق سابقا.

وأضاف أن ذلك يعني تقليص مدة تقديم عدد من الخدمات، فبحسب النظام الجديد ستقلص مدة اعتماد فرز الأراضي من 7 أيام عمل إلى 24 ساعة، كما ستتقلص مدة إصدار الكروكي المساحي من 3 أيام عمل، إلى 30 دقيقة، كما أن خدمة تحديث الصكوك ستتقلص مدة تنفيذها إلى 24 ساعة، بدلا عن 3 أيام عمل في المرحلة السابقة.

وقال إن تنفيذ هذا النظام، يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم المتضمن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة تحت إشراف الوزارة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز بما يضمن اعتمادها خلال 60 يوما بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ الاعتماد، وذلك رغبة في تحقيق بدائل لتطوير المخططات السكنية للملاك والمطورين وإعطائهم بدائل للتمويل ومرونة في التطوير مع تسهيل وحوكمة الإجراءات من خلال مسارات محدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي خلال 60 يوما.