السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا لاستعراض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، مناقشة توجه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة والمشاركة في تنفيذها، مما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البنى التحتية فيها. وناقش مجلس هيئة تطوير المنطقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يناقش التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.