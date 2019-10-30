أمير مكة يناقش التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا لاستعراض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، مناقشة توجه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة والمشاركة في تنفيذها، مما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البنى التحتية فيها. وناقش مجلس هيئة تطوير المنطقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.