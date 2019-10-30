6000 وفاة سنويا ضحايا حوادث المركبات.. ومتابعة سرية للسائقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

في حين يصل ضحايا الحوادث المرورية في السعودية إلى 6000 وفاة سنويا، إضافة للإصابات الدائمة التي جعلت ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية، أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة 80 التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية.

وتأتي فكرة هذه الحملة الخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

Advertisements

ولاقت (# حملة_80 ) منذ انطلاقها تفاعلا كبيرا من أفراد المجتمع، حيث وصلت أعداد مشاهدات البرومو التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي كل مناطق المملكة.

وجاءت أهداف الحملة متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى السلامة المرورية نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.

الحملة تهدف للحد من ارتفاع أعداد الضحايا بـ: