تأهيل 170 حديقة عامة في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الطائف أنجزت أمانة الطائف المرحلة الأولى من برنامجها الشامل لصيانة المتنفسات العامة شملت 170 حديقة ومتنزها. Advertisements ووفق وكالة المشاريع بالأمانة فإن البرنامج تضمن صيانة الجلسات والمظلات والتمديدات الكهربائية وأعمدة الإنارة والتربة وخطوط المياه والدهانات وصيانة النوافير والشلالات، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءتها. ويشمل برنامج التأهيل أعمال التهذيب والرش والعناية الكاملة بشتلات الزهور والشجيرات والنباتات وإعادة تأهيل النجيلة الزراعية ومسارات المشاة داخل وخارج الحدائق ودورات المياه العامة، إضافة إلى مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتنفذ الأمانة حاليا برنامج زراعة الشتلات الموسمية من زهور وورود ونباتات حولية ومتسلقات في الميادين والساحات والحدائق والمواقع السياحية ومداخل ومخارج الطائف.



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