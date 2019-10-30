رغم المنع.. مواطن يوثق إحراق كتب أمام مدرسة بالمهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

لم يكتف مواطن بتوثيق إحراق كتب مدرسية أمام مدرسة الحسن البصري في محافظة المهد التابعة لتعليم المدينة المنورة عبر صور ومقاطع فيديو، بل رفع شكوى لوزارة التعليم، بيد أنها لم ترد عليه إلا بعد تواصل الصحيفة مع متحدثها الرسمي.

وذكر المواطن علي العارضي أنه وثق السبت الماضي صورا ومقاطع فيديو لإحراق مجموعة من الكتب أمام مبنى المدرسة، مشيرا إلى أنه رفع شكوى بالملاحظات والصور التي رصدها أمام المدرسة من خلال خدمة «تواصل» التي تتيح للمستفيدين التواصل مع وزير التعليم ومسؤولي الوزارة.

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وأضاف أنه تلقى اتصالا بعدما تواصلت «مكة» مع الوزارة، جرى خلاله التوضيح له من قبل ممثل مكتب الوزير بأن هناك تعاميم بعدم حرق الكتب، وأنهم وجهوا بالتحقيق في ذلك والوقوف على المكان والأسباب، لافتا إلى أنه شكره واعتذر لعدم سرعة الرد.

وبين العارضي أن ممثل التعليم أكد له أنهم سيتواصلون مع إدارة تعليم المنطقة لتوضيح ما حدث.

بدروها وجهت الصحيفة استفسارات أمس الأول إلى متحدثة الوزارة ابتسام الشهري التي أكدت أنه جار التواصل مع إدارة التعليم، وسيتم الرد في أقرب وقت.