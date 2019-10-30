نورة الشعبان عضوة الشورى تطالب التعليم بفتح المدارس والجامعات أمام المواطنين مساءا.. هذا الأمر...

طالبت نورة الشعبان عضوة مجلس الشورى ؛ القطاع الخاص، على مشاركة أكبر في القطاع الرياضي، مؤكدة أهمية ألا تعتمد الأندية الرياضية على الدعم الحكومي فقط، كما دعت وزارة التعليم، إلى فتح أبواب المدارس في المساء للمواطنين في الحي؛ لممارسة الرياضة، وأبواب الجامعات للمباريات التنافسية على مستويي المدينة والمملكة.

وطالبت الشعبان؛ في مداخلة لها بالمجلس اليوم، على هامش مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بالتفعيل الحقيقي للرياضة في مدارس البنات قائلة: يؤلمني أنه إلى الآن لم تقم وزارة التعليم بتفعيل هذا القرار ووضع خطة إستراتيجية واضحة ودقيقة لتنفيذه.

وقدّمت نورة الشعبان؛ بعض المقترحات تضمنت،عددا من الوزارات منها أنه يجب على وزارة التعليم فتح أبواب المدارس في المساء للمواطنين في الحي لممارسة الرياضة، وأبواب الجامعات للمباريات التنافسية على مستويي المدينة والمملكة، والتفعيل الحقيقي للرياضة في مدارس البنات. يؤلمني أنه إلى الآن لم تقم وزارة التعليم بتفعيل هذا القرار ووضع خطة إستراتيجية واضحة ودقيقة لتنفيذه.

وفيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت إنه يجب أن تنشئ في كل حي أماكن مخصّصة للرياضة، ويجب وزارة الإسكان أن تضع من ضمن مشاريعها أماكن مخصّصة للرياضة في المجمعات السكنية.