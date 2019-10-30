أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، أ.د. عبدالله المسند، أن إعصار #كيار يبدأ بالضعف السريع، ويدخل مرحلة الشيخوخة، مشيراً إلى أنه في الدرجة 2، بسرعة 166كم/س.
وقال “المسند”: يتوقع أن تنخفض قوته للدرجة 1مساء اليوم، ثم يتوقع مساء الخميس أن يتحول لعاصفة استوائية.
وأضاف: صدقت التوقعات في أن الإعصار سينحرف جهة الغرب بزاوية حادة تاركاً اليابس العماني إلى يمينه.
وأردف: يبدو أن إعصار #كيار على ضخامته وطول عمره، لم يبرّد البحر بما فيه الكفاية، فقدر الله عاصفة مدارية جديدة، تشكلت جنوب شرق #بحر_العرب، قد تتطور لتصبح إعصاراً مرادفاً لكيار اسمه إعصار #مها، ومتوقع أن تكون #مها على إثر مسار #كيار.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف عن إصابة كيار بـ الشيخوخة.. ويعلن اسم الإعصار القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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