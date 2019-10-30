“الشورى” يدعو لدمج أندية الدرجة الثالثة وإنشاء مدينة رياضية بالرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على دمج أندية الدرجة الثالثة في كل مدينة، وإنشاء مدينة رياضية بالعاصمة الرياض، ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الرياضي. ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، حيث اقترح العضو الدكتور سلطان آل فارح أن تدرس الهيئة دمج أندية الدرجة الثالثة في كل مدينة، لافتاً إلى وجود أندية لا تخدم المجتمع ولم تستطِع التقدم بسبب محدودية الدعم.

من جانبه اقترح العضو الدكتور مساعد الفريان إنشاء مدينة رياضية بالعاصمة الرياض، وذلك لتقادم وعدم كفاية الملعبين الحاليين بها؛ ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. ودعا “الفريان” إلى التوسع في إنشاء الأندية النسائية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، وشدّد على أهمية إنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة وتوجيه الأندية والمنشآت لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة لهم. وحثت عضو المجلس نورة الشعبان، خلال الجلسة الـ 65 التي عقدها اليوم الأربعاء، القطاع الخاص على مشاركة أكبر في القطاع الرياضي، مؤكدة أهمية عدم اعتماد الأندية الرياضية على الدعم الحكومي فقط.