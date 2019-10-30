صور.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس البرازيلي ويستعرضان فرص التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو. وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس البرازيلي والوفد المرافق له.

وعقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي، استُعرضت خلالها العلاقات بين المملكة والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة. وحضر الاستقبال والمأدبة وجلسة المباحثات عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.