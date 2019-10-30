عثر فريق نخبة الشمال لإنقاذ التائهين مساء أمس الثلاثاء على 4 شبان كانوا مفقودين منذ 4 أيام، وهم بصحة جيدة، على بعد 140 كلم جنوب مركز عذفاء بالجوف.
وأوضح المتحدث الرسمي لفريق نخبة الشمال، سامي الخليفة، أنه تلقى بلاغاً بفقد 4 شبان كانوا يستقلون سيارتين “إف جي”، مبيناً أنه بعد استكمال رصد المعلومات عن المفقودين انطلقت فرقة مكونة من 21 عضواً، تمكنت من العثور عليهم مساء أمس وهم في أتم الصحة.
وأبان أنه اتضح أن سبب غياب الشبان أن إحدى سيارتيهما علقت بالرمال فيما تعطلت الأخرى، لافتاً إلى أنه جرى إصلاح المركبة المتعطلة واستخراج المركبة الأخرى، مشيراً إلى أن ما أسهم في سرعة الوصول للشبان حرصهم على البقاء بجوار السيارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: العثور على 4 شبان فُقدوا منذ أربعة أيام في منطقة صحراوية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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