بالصور تعيين العقيد #تركي_العبيكان خلفاً للواء #عبدالعزيز_الفغم

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تعيين العقيد تركي العبيكان قائداً للقوات الخاصة بالحرس الملكي وحارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خلفاً للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم . وهذه بعض الصور التي تجمع العبيكان بصديقه الراحل الفغم ، وكذلك صوراً للعقيد العبيكان برفقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز . Advertisements





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