

بروكسل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

هنأ الاتحاد الأوروبي رافائيل ماريانو غروسي، من الأرجنتين، على تعيينه مديراً جديداً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها دور حاسم في الحفاظ على السلامة والأمن النوويين، والنظام العالمي القائم على القواعد، والتعددية الفعالة، وتنفيذ القانون الدولي العام، وكذلك في رصد والتحقق من التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف انه كدعم قوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى دعم عمل المدير العام الجديد ومواصلة تعزيز التعاون الجيد مع الوكالة، بما في ذلك نحو الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة والتنفيذ الكامل لها.

// انتهى //

19:42ت م

0309





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يهنئ المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.