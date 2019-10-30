السعودية اليوم / المجلس البلدي بطريف يعقد جلسته الـ" 55 "



طريف 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم , الجلسة لـ" 55 " في مقر المجلس بالمحافظة .

وناقش المجلس عددًا من المقترحات المقدمة من الأعضاء ,بالإضافة لمناقشة السفلتة في عدد من الشوارع وكيفية إيجاد الحلول لعمل طريق دائري حول المحافظة للحد من دخول الشاحنات ومناقشة مبادرة تشجير 30 ألف شتلة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

// انتهى //

19:13ت م

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