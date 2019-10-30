شكرا لقرائتكم الإمارات: عملية تسليم عدن للقوات السعودية واليمنية تمت وفقًا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-30 الإمارات: عملية تسليم عدن للقوات السعودية واليمنية تمت وفقًا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت الإمارات أن عملية تسليم عدن للقوات السعودية واليمنية في إطار التحالف العربي تمت وفقًا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل أيام إعادة تموضع القوات في عدن لتكون تحت قيادة المملكة لتحقيق عدة أهداف من بينها محاربة الإرهاب في كامل الأراضي اليمنية وحماية الملاحة البحرية.







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