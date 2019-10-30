تراجع أعداد الحشرات في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

أكدت بيانات جديدة من ثلاث مناطق في ألمانيا تراجع أعداد الحشرات ومفصليات الأرجل في المروج والغابات بألمانيا بشكل واضح عما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

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وربط الباحثون هذا التراجع، خاصة في المساحات الخضراء التي يغلب عليها العشب، بالزراعة.

وجمع الباحثون، في الفترة بين 2008 و2017 حشرات وغيرها من مفصليات الأرجل والعناكب، بشكل منتظم من 290 موقعا، وحللوا بيانات مليون من مفصليات الأرجل تنتمي لنحو 2700 نوع، إذ تبين أن أعداد هذه الأنواع تراجعت بواقع الثلث.

كما تراجعت أعداد الحشرات مفصليات الأرجل، وبشكل واضح في المساحات العشبية، حيث بلغت نسبة التراجع 67%، مقابل 40% في الغابات.