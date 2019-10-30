انهيار أرضي يقتل 42 شخصا في الكاميرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ياوندي
لقي نحو 42 شخصا، معظمهم أطفال، حتفهم بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة غرب الكاميرون.
وقال وزير المنطقة الإقليمية بول أتانجا نجي للصحفيين في العاصمة ياوندي: إن 26 طفلا وأربع سيدات حوامل من ضمن القتلى، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ ثمانية أشخاص.
وذكر حاكم إقليم ويست ريجون، آوا فونكا أوجستين أن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصا ما زالوا محاصرين تحت طبقات التربة، حيث تجري عمليات الإنقاذ بعد وقوع الكارثة في بلدة بافوسام بالإقليم، لافتا إلى أن معظم الضحايا كانوا نائمين عندما وقعت الكارثة.
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