ماذا يجب عليك قبل رعاية حيوان أليف في المنزل؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هل شقتي كبيرة بما يكفي؟ هل لدي حقا ما يكفي من الوقت لرعاية حيوان أليف جديد؟ هل سيتوافق الحيوان مع طفلي؟

هذه هي أسئلة مهمة يجب أن يأخذها أي شخص يفكر في اقتناء حيوان أليف بعين الاعتبار قبل أن يأخذ الخطوة ويجلب الحيوان إلى المنزل، حسبما تقول الرابطة الصناعية الألمانية المعنية برعاية الحيوانات الأليفة.

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وسواء كنت مهتما بتربية كلب أو قط، فمن المنطقي القيام بزيارات عدة إلى المأوى الذي يوجد به الحيوان والتعرف على شريكك الجديد المنتظر في المنزل قبل أن تقرر تولي رعايته.

ويجب إشراك الأطفال في الأسرة في عملية الاختيار، وكذلك الرعاية اللاحقة للكلب أو القط الجديد.

يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية التفاعل بشكل صحيح مع الحيوان لضمان أن يصبح جزءا منسجما في الأسرة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك شخص بالغ مسؤول دائما عن تربية القط أو الكلب.

هناك عدد من الحيوانات، ليست مخصصة للمنازل التي لديها أطفال صغار، حسبما يقول خبراء الرابطة الألمانية، إنها ليست صالحة لاحتضانها، وسوف يفقد الأطفال اهتمامهم سريعا بها عندما يتعذر عليهم الاتصال المباشر بها.