السعودية اليوم / مدير فرع البيئة بنجران يتفقد الوحدة البيطرية بشرورة



نجران 02 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور بن علي الشمراني اليوم، الوحدة البيطرية بمحافظة شرورة، ومحجر الوديعة الزراعي.

واستمع الشمراني خلال الجولة لشرح عن سير العمل في الوحدة، والمحجر، التقى خلالها بالموظفين، حاثاً إياهم بخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم.

من جهة أخرى، التقى المهندس الشمراني، خلال زيارته لمحافظة شرورة، المحافظ بالنيابة عامر الصيعري في مكتبه بمقر المحافظة، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال البيئة.

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18:53ت م

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