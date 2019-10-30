السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الأولى في موريتانيا لرؤساء برلمانات مجموعة دول الساحل الخمس



نواكشوط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، أعمال الدورة الأولى لرؤساء الجمعيات الوطنية في اللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، بمشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في موريتانيا، وممثلين عن الجهات المالية المساهمة في المشاريع التنموية في مجموعة دول الساحل الخمس.

وأوضح الرئيس الدوري للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل الخمس، رئيس الجمعية الوطنية البوركينابية آلاسان بالا ساكاندى، أن هذه اللجنة البرلمانية تشكل إطارًا بين المواطنين في دول المجموعة والسلطات التنفيذية، كما تعمل على التأكد من مدى نجاعة المبادرات التي تتخذها دول المجموعة لصالح مواطنيها.

وستتولى اللجنة ممارسة الرقابة الديمقراطية على نشاطات مجموعة الدول الخمس للتأكد من جدارتها وشرعيتها، ومدى احترامها لمبادئ الحكم والديمقراطية.

يٌذكر أن دول الساحل الخمس هي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر والتشاد.

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18:36ت م

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