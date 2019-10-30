

عرعر 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

نظم مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل بعنوان "التميز نبراس واستدامة "لفئة العمل التطوعي المتميز ، وذلك بمركز التدريب التربوي بعرعر.

وتناولت الورشة بداية التحفيز للمشاركة من خلال طرح محاور منها التميز في سطور وإضاءات في رحلة التميز ,بالإضافة إلى آلية المشاركة وتفسير للمجالات واستعراض كيفية توثيق الشواهد وأهمية المهام والخطط للعمل التطوعي المتميز .

// انتهى //

17:57ت م

0273





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية ينظم برنامج " التميز نبراس واستدامة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.