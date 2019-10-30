

الأحساء 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ممثلاً في برنامج مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، اليوم ورشة عمل بعنوان " المسح الشامل للنخيل واستخدام فوسفيد الألمنيوم " بحضور مدير عام المكتب المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، وذلك في مقر المكتب في الهفوف.

واستعرضت الورشة آلية المسح الشامل وطرق المكافحة باستخدام أقراص الفوستكسين في معالجة هذه الآفة، ونظام بلغ الإلكتروني المعتمد على موقع الوزارة لتلقي بلاغات المزارعين بالإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، وشرح عملي للمزارعين عن كيفية علاج النخيل المصابة بالحشرة عن طريق استخدام الفوستكسين، والتعريف بنظام تقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين في كيفية التعامل مع النخيل المعالج والتحذير من الاستخدام الغير امثل لها.

//انتهى//

17:40ت م

0262





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ زراعة الأحساء تنفذ ورشة عمل " المسح الشامل للنخيل واستخدام فوسفيد الألمنيوم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.