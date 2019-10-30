السعودية اليوم / وزارة الخارجية توافق على افتتاح مكتب لها بمنطقة تبوك



تبوك 02 بيع الأول 1441هـ الموافق 30 كتوبر 2019م واس

وافقت وزارة الخارجية على افتتاح مكتب لها بمنطقة تبوك بهدف تسهيل إنهاء المعاملات والإجراءات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

جاء ذلك تلبية لرغبة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، للتسهيل على المواطنين من رجال وسيدات الاعمال والطلاب والمقيمين بالمنطقة المستفيدين من خدمات وزارة الخارجية ، من خلال تقديم الخدمة لهم وإنجاز معاملاتهم وتيسير الإجراءات عليهم، وتجنيبهم عناء السفر.

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17:29ت م

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