السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مع "خبراء الشباب"



جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أبرمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم , إتفاقية تعاون مع مكتب "خبراء الشباب", بهدف تقديم برامج ومشاريع تطويرية للطلبة لتطوير شباب وفتيات وسكان أحياء مدينة جدة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني , مع ممثل مكتب "خبراء الشباب" الرئيس التنفيذي علاء بن عبدالكريم الدعيجي , على إقامة برامج ومشاريع ثقافية واجتماعية لطلاب الجامعة والشباب في الأحياء القريبة من الجامعة مثل إقامة دورات تدريبية وحملات تطوعية، وتنظيم برامج وأنشطة اجتماعية لطلاب الجامعة ذات طابع إبداعي وتجديدي، بالإضافة الي برامج نوعية تساهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم، والتعاون في مجال الاستشارات والدراسات العلمية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب , أن الاتفاقية تهدف إلى خدمة طلبة الجامعة وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم في بناء الشخصية وتطوير المهارات , بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وحملات تطوعية مشتركة تستهدف شباب وفتيات أحياء مدينة جدة.

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17:23ت م

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