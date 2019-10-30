السعودية اليوم / المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم يتفقد عدداً من مدارس المنطقة



الباحة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تفقد المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أمين يوسف نعمان اليوم ، عدداً من مدارس المنطقة ومراكز التدريب, يرافقه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومديري العموم في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ومساعدي المدير العام.

واطلع خلال جولته على سير العملية التعليمية في مدرستي ثانوية السروات بالظفير ومدرسة الشيخ عبدالله الرامي الابتدائية, وكذلك مركز التدريب التربوي بوادي العلي، وشاهد العديد من البرامج والفعاليات التي تميزت بها المدارس وقاعات التدريب، وشارك الطلاب والمتدربين الدروس, التي حضرها خلال زيارته للصفوف الدراسية والقاعات التدريبية، وناقشهم في العلوم والمعارف, التي اكتسبوها في قاعات الدرس.

وجاءت هذه الزيارة التي قام بها المشرف العام على هامش رعايته لورشة عمل مساعدي المدير العام للشؤون المدرسية, التي ينظمها تعليم الباحة بحضور أكثر من 75 مشاركاً، ويستمر لمدة يومين, ويتضمن عددًا من جلسات العمل إضافة إلى البرامج المصاحبة.

وأعرب الدكتور أمين نعمان عن سعادته بما شاهده من أعمال، مقدماً شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ حسين دماس على ما اطلع عليه من برامج تدريبية نوعية تعنى بإثراء مهارات المنتسبين لها، مردفاً شكره ولقائدي المدرستين قائد ثانوية السروات غرم الله قماعة وقائد ابتدائية الشيخ عبدالله الرامي علي الفقيه على ما شاهده من برامج متنوعة وتوظيف تام لتجهيزات المدارس وتحقيق الفائدة التامة من مرافق المدرسة

// انتهى //

17:20ت م

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