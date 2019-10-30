

الظهران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أعرب مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام الجامعات الجديد.

وأوضح أن نظام الجامعات الجديد يسهم في تطبيق مرتكزات رؤية 2030 من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، ويعكس مضامين الرؤية في مجال التعليم ويساعد على إقرار التخصصات والبرامج وفق أولويات التنمية ومقتضياتها، مضيفاً أنه يحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

وأكد أن النظام الجديد يخفض الكلفة التشغيلية للجامعات ويساعد على تنمية مواردها وتوفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها كما يحقق نقلة نوعية للجامعات ويزيد قدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة التطور السريع الذي يشهده التعليم العالي وتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار والتطوير، كما يساعد على رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي ويعزز مكانتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور عبدالجواد إلى أن النظام الجديد يرفع جودة مخرجات التعليم ويزيد فعالية البحث العلمي وينمي الشراكة المجتمعية ويزيد المواءمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل واحتياجاتها المتجددة.

وقال : إن جامعة الملك فهد تضع رصيد خبراتها وتجاربها وما تضمه من كفاءات وقدرات فيما يخدم نظام الجامعات الجديد وتنفيذه على أرض الواقع وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة من تطبيقه.

//انتهى//

17:19ت م

0254





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فهد : نظام الجامعات الجديد يحقق نقلة نوعية للجامعات ويعزز مكانتها التعليمة والبحثية والمجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.