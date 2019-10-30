

جيزان 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

رفع وكلاء جامعة جازان شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وذلك بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد ، الذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم الجامعي ، معربين عن شكرهم لجهود معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومنسوبي الوزارة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن النظام الجديد للجامعات يمكن الجامعات من أداء دور فاعل وجديد في التنمية والاقتصاد المعرفي، مضيفا أنه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويهتم بتطوير الجامعات ويضمن كفاءة الإنفاق والاستقلالية للجامعات في اتخاذ العديد من القرارات والبرامج.

وقال وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد بن محسن صفحي : إن النظام الجديد للجامعات يمثّل تحولاً كبيراً في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة ليكون متوائماً مع ما ورد في رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الإصلاح وإعادة هيكلة النظام التعليمي ومن ذلك إعادة النظر في التخصصات الجامعية الحالية لتكون متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

بدوره بين وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي معشي أن نظام التعليم الجامعي يعكس الاهتمام بجودة التعليم من خلال المخرجات التي ستكون قادرة على دعم جميع القطاعات الحالية والمستقبلية في المملكة، كما يعكس النظام الاهتمام ببناء شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية ، مشيرًا إلى أن من أبرز مكتسبات النظام إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، وإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة.

من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن النظام الجديد للجامعات يشكل نقطة تحول جوهرية وتاريخية في حاضر ومستقبل الجامعات لأداء دورها المتوائم مع مستجدات العصر، مشيرة إلى أن النظام يتيح الفرصة للجامعات في تنمية ميزانيتها ومصادر تمويلها الذاتية.

// انتهى //

17:12ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكلاء جامعة جازان يشكرون القيادة الرشيدة بعد صدور نظام الجامعات الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.